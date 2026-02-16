Gasp rilancia: "Con Malen qui già in estate avremmo avuto più punti"

Il rammarico è grande. Per i due vantaggi e per l'occasione di agganciare il Napoli al terzo posto. Resta però la prestazione e il fatto di essersi messi alle spalle la Juve. «L'atteggiamento e stato quello giusto, come tante altre volte - dice alla fine Gasperini -. Anche quando abbiamo perso gli scontri diretti, siamo stati vicini al risultato. Certo, questa partita come quella con il Milan ci lascia molto rammarico per il risultato finale». [...]

Poi c'è la soddisfazione per aver visto l'ennesima grande prestazione di Donyell Malen, arrivato già a 5 gol in 5 partite. [...] «Con lui dal via avremmo qualche punto in più. Malen ha tutte le caratteristiche migliori per l'attaccante che voglio: rapido, veloce, sa calciare in porta e dialogare con i compagni. Se recupereremo al meglio gente come Dybala o Soulé, che ha giocato acciaccato, potremo anche far meglio». [...]

Infine, Zaragoza e Wesley: «Zaragoza a partita in corso sarebbe stato determinante. Ha ancora bisogno di tempo, l'ho tolto perché dovevamo essere più compatti. Wesley ha preso una tacchettata pesante. La caviglia è gonfia, speriamo non sia una distorsione pericolosa».