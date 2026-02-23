Gasp: "La Juve? Sarebbe bello vincere ma per il traguardo si decide alla fine"

Le big steccano, la Roma no. Gasperini si gode il terzo posto in classifica (insieme con il Napoli). (...) La mossa che cambia la partita arriva nel secondo tempo con l'avanzamento di Cristante e la sorpresa della difesa a 4: "Nel primo tempo abbiamo faticato, non era facile. La Cremonese si chiudeva molto bene, noi non riuscivamo a essere pericolosi. Poi abbiamo cambiato un pochino, abbiamo messo Bryan vicino a Malen ed è cambiata la pressione. In settimana avevo provato la difesa a 4, poi ho deciso di non iniziare la gara in quel modo", ha detto il tecnico. Non mancano i soliti complimenti alla squadra: "C'è sempre stato un ottimo spirito, fin dai primi giorni.

(...) I leader non sono 4-5, è un gruppo molto più numeroso che mi ha aiutato tantissimo inizialmente e che poi ha trascinato un po' tutti quanti. Ho avuto grandi risposte di professionalità da tutti quanti, anche dai nuovi che sono arrivati. Questo era già un ambiente molto positivo prima che arrivassi io, l'aveva costruito Ranieri (...)". Tra una settimana all'Olimpico arriverà la Juventus, un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. La casella delle vittorie contro le big è ancora ferma a zero e l'occasione per andare a +7 è ghiotta. Ma l'allenatore non cambia idea sulla corsa al quarto posto: "Domenica sarà una partita molto importante. (...) All'Atalanta sono andato in Champions 5 volte negli ultimi 7 anno e la qualificazione è sempre avvenuta all'ultima giornata o al massimo a due giornate dalla fine. (...) 12 partite sono tantissime, e ci sono squadre che arrivano da dietro come Atalanta e Como che sono pericolosissime". La speranza è di recuperare qualche giocatore. Ferguson e El Shaarawy difficilmente ci saranno, mentre Dybala e Soulé proveranno a tornare a disposizione. Da valutare Hermoso che ieri si è fermato poco prima dell'inizio del match, ma Gasperini non suona nessun allarme. (...) Protagonista della vittoria della Roma Bryan Cristante con un gol e un assist. Dalla sua prima rete di testa in Serie A (nel 2017) è il centrocampista che ha segnato più reti con in questo modo (15). Gasperini se lo gode (...): "Aveva segnato così anche a Firenze, è una cosa che ha nel repertorio. (..) Ci mancava segnare su calcio d'angolo, da diverso tempo non riuscivamo a realizzare pur tirandone molti". Bryan nel frattempo è pronto a legarsi a vita alla Roma, tutto pronto per il suo rinnovo fino al 2029 con opzione per un altro anno: "Stiamo facendo un ottimo campionato fin qui, ma adesso si decide tutto e arrivano le partite importanti che valgono doppio", ha detto il centrocampista che ieri ha tagliato il traguardo delle 350.

(Il Messaggero)