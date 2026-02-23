Gasp: "La corsa è ancora lunga"

Gasperini vuole la Champions League a tutti i costi. E la sua Roma ha compiuto un altro passo importante verso l'obiettivo. «Abbiamo faticato nel primo tempo. Poi, abbiamo avanzato Cristante vicino a Malen e siamo riusciti a vincere la partita. (...) Ero convinto che avremmo fatto bene in questa stagione, ma non così tanto". La Roma è tornata a segnare, per due volte, su calcio d'angolo: "Cristante ha nel suo repertorio i gol di testa. Tiriamo sempre tanti calci d'angolo e non riusciamo quasi mai a sfruttarli." (...) Ancora una volta, Gasperini ha voluto sottolineare lo spirito del gruppo: "Ho la fortuna di aver già allenato (...) Mancini, Cristante e Dybala, ma ci sono tanti altri giocatori che mi hanno aiutato fin da subito. Poi, sono arrivate risposte positive anche dai nuovi. L'ambiente era già positivo prima del mio arrivo grazie al lavoro di Ranieri" E domenica, all' Olimpico, arriva la Juventus: " (...) Vincerla sarebbe un grande passo in avanti. La lotta Champions, però, si deciderà alla fine". Problema muscolare nel riscaldamento per Hermoso, che era pronto a riprendersi una maglia da titolare. Gasperini ha preferito schierare Ghilardi dal primo minuto.

(Il Tempo)