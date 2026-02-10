Gasp gode, ha il vero 9: "Roma, così mi piaci. Malen sembra Vialli e segnerà tanti gol"

Se ne va felice per i tre punti, per la doppietta di Malen e perché in settimana probabilmente ritroverà qualche assente. Ma, soprattutto, Gian Piero Gasperi-

ni ieri se n'è tornato a casa felice per l'aggancio alla Juventus e alla zona Champions. Di certo, però, la vittoria di ieri conta. E pesa anche tanto: "Abbiamo fatto un'ottima gara e un primo tempo notevole. La difesa in questo momento è il nostro punto di forza, ma se riusciremo a diventare prolifici anche davanti, potremo alzare di molto il nostro livello. Per vincer devi far gol e per raggiunger certi traguardi devi avere un attacco forte" e con Malen ora lo è sicuramente più di prima: "Sono convinto che farà tanti gol in campionato, ma dovremo essere bravi noi a supportarlo bene per quelle che sono le sue caratteristiche. Che sono difficili da contenere perché lui ha un repertorio molto vasto. Per la capacità di smarcarsi e attaccare la profondità ha qualcosa di Vialli". Quindi su Zaragoza: "Lui ha le caratteristiche giuste per noi, ci mancava lì davanti uno come lui. È il classico giocatore che se ha spazi diventa pericoloso e anche nello stretto può saltare l'uomo e creare scompiglio in area. Dobbiamo portarlo a diventare un giocatore più solido". [...] La scena ieri se l'è presa proprio Donyell Malen, alla sua prima doppietta italiana, la quinta della sua carriera. Anche se quella di ieri ha ricordato per alcuni versi le magie di Totti, presente ieri allo stadio: "Sapevo che era allo stadio, l'ho visto nel maxi-schermo. Ho visto tantissimo suoi gol, era un campione fantastico". Già, Totti. Ieri ha fatto il bis, tornando all'Olimpico dopo Roma-Stoccarda. Quando i mega-schermi lo hanno inquadrato è venuto giù lo stadio, con i tifosi giallorossi che aspettano il suo ritorno in società.

(gasport)