Ferguson non si allena e rischia il forfait

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Ferguson difficilmente recupererà per l'Udinese. Anche ieri, il centravanti non ha lavorato con i compagni. L'attaccante era rimasto in panchina con il Milan e aveva saltato la trasferta di Atene per il problema alla caviglia rimediato con lo Stoccarda. Allenamento a parte anche per Dybala, Koné, El Shaarawy e Dovbyk, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.

Hermoso, invece, si è allenato ancora in gruppo e si candida ad una maglia da titolare. Oggi pomeriggio la Roma torna in campo per la rifinitura, che permetterà a Gasperini di sciogliere gli ultimi dubbi. Soulé e Pellegrini viaggiano verso la conferma.