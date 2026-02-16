Femminile: solo pareggi per le due romane

IL TEMPO (A.D.P.) - Il Napoli rallenta la corsa della Roma, la Lazio quella della Juventus: finisce 2-2 tra la capolista e le partenopee, in trasferta le biancocelesti fermano sullo 0-0 le bianconere.

Al Tre Fontane succede tutto nel primo tempo: doppio vantaggio per le padrone di casa, siglato Dorsin e Giugliano, poi la doppietta di Banusic. In avvio anche una rete annullata alle napoletane per fallo su Baldi e nel finale due legni per le giallorosse.

Adesso la classifica vede la Roma prima a +3 dall'Inter; terza la Juve a +3 dalla Lazio con il Napoli quarto. «Dispiace perché l'avevamo indirizzata bene - il commento di Rossettini - ma sono contento della prestazione. Ora testa all'Inter, a Milano saremo la solita Roma, proveremo come sempre a mettere in difficoltà l'avversario. Dobbiamo continuare il percorso di crescita». Ottimismo sul possibile recupero di Haavi.