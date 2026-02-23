Femminile: Inter battuta a Milano, giallorosse prime a +6

IL TEMPO (A.D.P.) - Fuga Roma. Le giallorosse si aggiudicano lo scontro al vertice: in casa dell'Inter finisce 0-1, ci pensa Viens a far sorridere le sue (33). Dopo aver collezionato otto successi consecutivi, la squadra di Piovani si arrende a quella di Rossettini: la capolista torna a +6 sulle nerazzurre quando mancano sette giornate.
Nota stonata l'infortunio di capitan Giugliano, costretta a lasciare il campo in barella a 20' dalla fine: ha rimediato un colpo al collo che le ha causato un trauma cervicale. In serata le dimissioni.
"La squadra ha fatto una partita di grande determinazione. Questa vittoria vale tantissimo: su un campo difficile, contro una squadra forte. Queste ragazze - il commento al triplice fischio di Rossettini - ci continuano a sorprendere: quando devono giocare con le loro qualità, giocano; quando non bastano, tirano fuori qualcos'altro dal loro bagaglio".
Adesso la sosta per sperare di recuperare qualche calciatrice ai box e spazio alle Nazionali.