Dybala, rebus senza fine. Ferguson vola in Inghilterra: consulto medico con il Brighton

L'attualità è disarmante: Dybala non rientrerà in gruppo nemmeno oggi. E chissà quando lo farà. Stop a tempo indeterminato. Salterà la Cremonese ed è possibile che mancherà anche domenica 1 marzo contro la Juventus. Inutile, quando c'è di mezzo lui, fare previsioni. Basta pensare che Gasperini, prima dell'allenamento della vigilia di Napoli-Roma, lo considerava convocabile. Adesso sarà valutato di giorno in giorno. Il ginocchio sinistro lo tormenta: Paulo sente ancora dolore. Quando calcia e nei cambi di direzione. Ha, dunque, bisogno di cure specifiche e mirate per superare il fastidio che si porta dietro dal 25 gennaio, quando fu costretto a lasciare il campo per la contusione durante Roma-Milan. La problematica è stata approfondita mercoledì a Trigoria, con la presenza (è nella Capitale una volta al mese) del dottor Ahlbaumer (Chief Physician della Klinik Gut di St. Moritz), chirurgo ortopedico di fiducia della famiglia Friedkin. È lui il principale interlocutore per gli infortuni dei

giocatori giallorossi. Lo staff medico deve sempre passare da lui. Che si è pronunciato in modo perentorio su Dybala: va operato per risolvere la sofferenza meniscale, evidenziata dagli accertamenti fatti a fine gennaio (post gara contro il Milan) e confermata dalla risonanza di lunedì. L'intervento in artroscopia è stato però messo in stand by già il mese scorso. E lo stesso è suc-cesso mercoledì, nonostante il suggerimento dello specialista. (...) Aggiornamento tra 10-15 giorni per capire che cosa fare. Se le cure avranno debellato il dolore, Paulo avrà il via libera. In caso contrario, si dovrà operare, restando fuori almeno un mese. (...) Consulto in vista anche per Ferguson, con viaggio in Inghilterra: il Brighton, proprietario del cartellino, vuole monitorare da vicino la situazione della sua caviglia. Ok Hermoso e Wesley.

(corsera)