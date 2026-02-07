Dybala-Pellegrini, si rinnova solo con lo sconto del 50%

[...] Oggi i giocatori in scadenza di contratto nella Roma sono quattro: Dybala e Pellegrini, appunto, ma anche Zeki Celik e Stephan El Shaarawy. È ovvio, però, come i casi più attenzionati siano i primi due, non fosse altro perché sono anche i giocatori che guadagnano di più nella rosa di Gasperini: Pellegrini sfiora i 7 milioni (compresi bonus semplici), Dybala porta a casa 8,5 milioni più bonus. Cifre non più sostenibili per le casse giallorosse. [...] Quanto la Roma fatturerà alla fine di questa stagione è ancora impossibile da dire, dipenderà anche da quanto andrà avanti in Europa League, dalla posizione finale in campionato e dall'ingresso o meno di un main sponsor. [...] L'obiettivo per la sostenibilità della Roma attuale è girare come monte-ingaggi intorno al 60% dei ricavi. [...] Con Pellegrini e Dybala qualche discorso la Roma lo ha già fatto, ma senza mai affondare il colpo. Insomma, di cifre vere e proprie non se n'è ancora parlato, tantomeno di eventuali offerte. Cosa che potrebbe succedere però già in questo mese. Di certo c'è - appunto - che il tetto agli stipendi sarà di circa 4 milioni (per i top), il che vuol dire che il taglio degli stipendi di Pellegrini e Dybala dovrebbe aggirarsi intorno al 50% e anche qualcosa di piu (l'idea è di offrire a Pellegrini 3 milioni più bonus, a Dybala eventualmente massimo 4 ma arrivandoci con dei bonus, appunto). Delle due stelle giallorosse, quello che ad oggi ha più possibilità di restare è Pellegrini, mentre per Dybala le sirene dall'Argentina con un possibile sbarcu al Boca Juniors a giugno sono sempre più insistenti. Con Celik, invece, la Roma parla già da tempo, ma senza essere riuscita a trovare un accordo. Celik oggi guadagna 2 milioni, la Roma è anche disposta a salire del 25%, fino a 2,5, ma il turco ne ha chiesti quasi 4 (sfruttando il fatto che si porta dietro gli effetti del Decreto crescita). Una richiesta impossibile da accettare per la Roma, anche per non creare un pericoloso effetto domino con i vari Koné, Soulé e Wesley. E poi c'è El Shaarawy, che e anche disposto ad accettare un taglio pur di rimanere a Roma. Ma di quanto? [...]

(Gasport)