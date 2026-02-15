Dybala out. Koné torna tra 7 giorni

[...] Sul pullman giallorosso diretto nella città partenopea non sarebbero comunque saliti Hermoso (fermo ancora per la contusione al collo del piede destro), Koné (ha una lesione e tomerà con la Cremonese), El Shaarawy (il suo problema è al tendine d'Achille), Ferguson (per la solita distorsione alla caviglia), Dovbyk (operato, tornerà a metà marzo) e soprattutto Dybala, che ha dato forfait nella rifinitura sentendo ancora fastidio al ginocchio sinistro infiammato da due settimane. Presente invece Soulé, nonostante i fastidi legati alla pubalgia. [...]

(Corsport)