Dybala out a Napoli: terzo infortunio stagionale, dieci partite saltate. Rinnovo difficilissimo

Un altro stop per Dybala, l'ennesimo di una stagione già ricca di troppi bassi e pochi alti. Mercoledì si era rivisto in gruppo dopo due settimane ai box, ma nelle ultime ore il dolore al ginocchio sinistro - che lo tormenta dal match col Milan - è aumentato. Niente da fare per la Joya che è costretto ad alzare bandiera bianca e dà appuntamento alla partita contro la Cremonese tra una settimana. È già il terzo infortunio stagionale mentre le partite saltate con quella di oggi diventeranno addirittura dieci. Troppe per quella che dovrebbe essere la stella della squadra sia per qualità che per l'ingaggio da 8 milioni più 1 di bonus. La fragilità fisica ormai non fa neanche più notizia e anche per questo il rinnovo del contratto rimane difficilissimo: ad oggi nessun contatto tra Massara e il procuratore. [...]

(Il Messaggero)