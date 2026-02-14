Dybala e Soulé, due dubbi per Gasp E l'allenatore nasconde la Roma

Nel giorno in cui a Trigoria rimette piede l'ex centravanti dello scudetto 2000-01, Batistuta, Gasperini nasconde la Roma: seduta solo in palestra. E due dubbi per Napoli: né Dybala né Soulé stanno bene.

Gasperini davanti allo specchio. Che riflette, però, l'immagine di Conte. La Roma e il Napoli hanno lo stesso sistema di gioco, la sfida del Maradona vivrà dunque di duelli. [...]

Ma la Roma, come il Napoli, ha assenze pesanti. Ecco perché l'attenzione in queste ore si è spostata più sugli interpreti da utilizzare, e non ancora individuati, che sulla strategia da allestire, di fatto già collaudata. Gasperini deve decidere chi schierare in attacco, dove l'unica certezza è Malen, con Pellegrini più o meno sicuro di avere spazio a sinistra dietro al centravanti. L'incertezza è sul terzo interprete, quello chiamato a giocare a destra.

Né Dybala né Soulé, al momento, danno garanzie. Non sono al cento per cento e si sa. Il primo ha ancora fastidio al ginocchio, l'altro convive con la pubalgia. [...]

Con il forfait di entrambi, l'esterno di scorta: Zaragoza dall'inizio, a destra, come è successo nel finale della partila contro il Napoli. È l'opzione più logica, anche per dare continuità al 3-4-2-1. Gli altri candidati: Venturino e Vaz. [...]

(corsera)