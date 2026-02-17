Dybala e Koné ok, Wesley è pronto per la Juve

Sospiro di sollievo per Wesley: gli esami alla caviglia hanno escluso lesioni o fratture. Per lui solo un trauma contusivo. Contro la Cremonese rimane in dubbio, mentre ci sarà per il big match con la Juve. L'altra buona notizia riguarda Koné che ha smaltito la lesione al bicipite femorale ed è tornato a disposizione del tecnico. Gasperini ritrova un titolare in mezzo al campo, attesa per Hermoso che non è ancora al 100% causa un dolore al collo del piede sinistro. Verrà valutato giorno per giorno, ma la sensazione è che anche lui potrebbe tornare per la Cremonese almeno trai convocati. Capitolo Dybala: ieri ha effettuato una risonanza magnetica per verificare le condizioni del ginocchio sinistro. Nessuna complicazione rispetto ai giorni scorsi, ma l'infiammazione ancora non è del tutto scomparsa. Ha voglia di esserci domenica anche per concedere un turno di riposo a Soulé incora alle prese con la pubalgia. A Napoli ha stretto i denti, ma i 45 minuti anonimi sono stati un campanello d'allarme. Oggi la squadra non si allenerà, ripresa fissata a domani mattina.

(Il Messaggero)