Dybala è fuori: Gasp chiede uno sforzo a Soulé

Al Napoli dimezzato, si adegua la Roma. Così, alla vigilia del big match, aumenta anche il numero degli assenti giallorossi. Ma è la resa di Dybala, già ipotizzata da venerdì, a rendere più complicata la partita del Maradona. Gasperini avrebbe voluto schierare il tridente pesante in questo scontro diretto con il Napoli. Gli argentini accanto a Malen. Gian Piero ha, invece, rischiato di presentarsi solo con l'olandese. Soulé, fino all'ultimo, non ha avuto la certezza di poter salire sul pullman e di partecipare alla trasferta. Ha deciso Matias al fotofinish, quando ha saputo del nuovo forfait dell'amico Paulo. Si è messo a disposizione di Gasperini - e non è la prima

volta, a differenza di qualche compagno che si ferma al primo dolcetto - per non lasciarlo senza punte (o quasi), mancando oltre al convalescente Dovbyk, pure El Shaarawy, Ferguson e appunto Dybala. [...] Decisivo sarà il test in mattinata sul campo del Centro Sportivo Universitario Napoli. Se lo supererà, partirà a destra nel tridente con Pellegrini, a sinistra, e Malen in mezzo. Matias, dall'inizio del nuovo anno, è condizionato nel rendimento dalla forma di pubalgia che non riesce proprio a debellare. Gasperini ha intenzione di schierarlo. Probabile l'ennesima infiltrazione con farmaco antinfiammatorio che gli ha già permesso di essere in campo nelle ultime partite. Niente da fare, insomma, per Dybala. [...] La contusione al ginocchio non gli consente i cambi di direzione. [...] Se Soulé non dovesse recuperare, la scelta diventa obbligata: in quella zona finirebbe Zaragoza o, opzione da non scartare, Venturino. Gasperini non vorrebbe modificare la sua strategia, rinunciando all'attaccante esterno per inserire il centrocampista in più, cioè El Aynaoui. Chi gioca a destra dovrà puntare Buongiorno. [...]

(Corsera)