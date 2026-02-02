Dribbling per Gasp: Roma, in giornata atteso Zaragoza. Stasera c'è l'Udinese dell'ex Zaniolo

LEGGO (F. BALZANI) - A difesa del posto in Champions e con lo sguardo alle ultimissime ore di mercato. È un lunedì intenso quello che attende la Roma impegnata stasera a Udine per agguantare di nuovo il Napoli in classifica e proseguire la striscia positiva in campionato dopo aver conquistato gli ottavi di Europa League. La squadra di Gasperini si affiderà a Malen ma dovrà rinunciare di nuovo a Dybala mentre in difesa il tecnico avrà tutti a disposizione grazie al recupero lampo di Hermoso che dovrebbe partire titolare. In attacco convocati i giovani Arena e Della Rocca visto che hanno dato forfait pure Ferguson ed El Shaarawy. A supportare Malen ci saranno Soulè e Pellegrini. L'unico dubbio contro l'Udinese è a centrocampo dove El Aynaoui è in vantaggio su Pisilli per sostituire Koné. Una sfida insidiosa contro l'Udinese dell'ex Zaniolo che dovrebbe partire titolare per cancellare i sonori fischi dell'Olimpico dell'andata. Ma queste sono anche ore bollenti sul mercato che chiuderà proprio in contemporanea con la sfida di Udine. In giornata è atteso lo sbarco di Bryan Zaragoza dopo l'ultimo no di Nkunku e quello del Tottenham per Tel. Lo spagnolo del Bayern Monaco è stato acquistato in prestito oneroso con riscatto condizionato ad una penale per una cifra totale di circa 15 milioni. Ieri è arrivato anche il via libera del Celta Vigo al quale andrà un indennizzo, il club che lo aveva in prestito ma che a causa delle emergenze economiche non poteva riscattarlo a fine stagione. Un'ala tutto dribbling alla Papu Gomez già osservata da Gasperini lo scorso anno quando Zaragoza era all'Osasuna e che andrà a riempire quel vuoto atavico a sinistra. Dove la Roma ha incassato tanti rifiuti (tra cui quello dell'Atalanta per Sulemana) e dove Massara tenterà un ultimo tentativo per Fortini: offerti 11 milioni alla Fiorentina che riflette anche su Gosens. In caso di arrivo del terzino riprenderebbe quota il ritorno di Tsimikas al Liverpool.