Cremonese in crisi, Nicola perde anche Baschirotto: "Adesso bisogna alzare il livello"

La Cremonese arriva a Roma in piena emergenza e nel mezzo di un tunnel pericoloso, con undici partite consecutive senza vittorie. Per la difficile trasferta dell'Olimpico, il tecnico Davide Nicola dovrà fare a meno di Federico Baschirotto, fermato da un problema muscolare. (...) Oltre al difensore, sarà assente anche Floriani, mentre restano in dubbio le condizioni di Pezzella. Una situazione che costringerà l'allenatore a reinventare la difesa.

Nonostante le difficoltà, Nicola prova a suonare la carica: "La classifica attuale è quella che era in preventivo. Sappiamo di dover lottare fino alla fine. Ho visto i giocatori motivati, sono certo che a Roma giocheranno con massima determinazione, bisogna alzare il livello".

(gasport)