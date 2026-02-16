Conte resiste, la Roma resta dietro

[...] Il Napoli, o quel che ne resta dopo l'ennesimo infortunio (Rrahmani nell'azione del rigore), è ancora vivo e lotta almeno per la Champions: rimonta due volte lo svantaggio, strappa un 2-2 alla Roma con tridente finale Giovane-Hojlund-Alisson e orgoglio infinito, e consolida così il terzo posto. La Juve s'allontana, la Roma rimane a distanza di sicurezza.

L'impressione è che Gasp e i suoi abbiano sprecato l'occasione e i due gol di Malen che non si ferma proprio più. Quarto e quinto centro in cinque partite: l'olandese in gol e 1-1 di Spinazzola, ancora l'olandese dal dischetto e il 2-2 di Alisson. Nel finale i giallorossi rischiano addirittura di andare sotto: potrebbero rimpiangere amaramente questa notte. [...]

La Roma va subito in vantaggio con un'azione verticale Mancini-Zaragoza-Malen. Il Napoli si fa cogliere impreparato, ma la verità è che l'impatto dell'ex Aston Villa è tanto imprevisto quanto devastante. L'anno scorso in Premier ne aveva segnato uno, qui s'è già superato in un mese. E il discorso dell'Inghilterra più allenante dell'Italia vale fino a un certo punto, basti vedere l'entrata di Lookman nella Liga. Malen è quello che serviva a Gasp, il problema è che sono i compagni che adesso devono adeguarsi al nuovo centravanti. Il tecnico ha ragione, c'è qualcosa dell'ultimo

Vialli nei movimenti, nel lasciarsi scivolare la palla per superare il difensore, nell'impostazione prima del tiro. Due conclusioni in porta della Roma in 90', entrambe sue, e due gol. Dybala vicino gli avrebbe fatto comodo, invece i due trequartisti non sono la voce più eccitante della Roma. Gasp comincia con Zaragoza (l'assist e poco altro) e Pellegrini (anonimo), prosegue con Soulé molto deludente e chiude con un Venturino quantomeno voglioso. Ma non basta. [...]

La Roma non ha mai il vero colpo del ko. Ammirevole il pressing altissimo, con due linee di assalitori, due più tre. Ma alla lunga il Napoli riesce ad aggirare l'ostacolo con i lanci lunghi verso Hojlund, la sponda e i tentativi di ripartenza in velocità di Vergara che andava dritto e di Politano che incrociava. [...] L'1-1 arriva nella situazione meno prevedibile, a fine primo tempo, con difesa giallorossa schierata e l'ex Spinazzola che lascia partire un gran tiro da fuori scheggiato da Pisilli. [...]

Basta una fuga di Wesley per capovolgere la situazione: Rrahmani si fa male nel tentativo di inseguirlo, rigore e infortunio tutto in un colpo. Malen non sbaglia dagli undici metri, una botta quasi da fermo che mette paura, e per il Napoli sembra finita. [...]

L'asso nella manica è Alisson che squarcia la destra della Roma con tre o quattro partenze brucianti in dribbling. È lui, su assist di Giovane, a firmare il meritato 2-2. [...] Il pari tutto sommato è giusto, sicuramente Conte sorride un po' più di Gasp.

(gasport)