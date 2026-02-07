Col Genoa per la vetta in solitaria. Bah squalificato, out anche Cama

Federico Guidi l’ha definita la vittoria della sofferenza. E il miglior modo di dare seguito alla sfida di Lecce è trovare altri tre punti, magari con un po’ più di tranquillità. Per farlo, c’è da sorpassare l’ostacolo Genoa: oggi alle 11, i giallorossi scendono in campo al Tre Fontane contro i rossoblù (partita visibile in chiaro su Sportitalia, canale 60 digitale terrestre). [...] E alla vigilia della sfida, il tecnico giallorosso ha parlato ai canali del club: «Abbiamo avuto delle reazioni positive, poi siamo come le luci di Natale: ci accendiamo e ci spegniamo di frequente. Deve essere la base per performare contro chiunque. Il Genoa è nettamente più strutturato di noi, il loro attaccante è di 1,90 cm e dobbiamo avere più coraggio e qualità tecnica. Solamente in poche partite, abbiamo fatto quello che vedo durante gli allenamenti. Questo deve essere la normalità, dobbiamo cambiare i difetti che abbiamo anche all’interno della stessa partita». Anche qualche indicazione dal campo e verso il campo. Vista la squalifica di Bah e le condizioni ancora precarie di Cama. [...] «Ci sono da valutare Lulli e Marchetti, peccato per Lulli, vediamo se lo recupereremo o meno. Ci saranno sicuramente altri calciatori che avranno l’opportunità di mettersi in mostra». [...]

(Il Romanista)