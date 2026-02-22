Claudio Ranieri: "Non tornerò ad allenare, le sconfitte mi divorano. Italia rifiutata per onestà"

IL MESSAGGERO - Claudio Ranieri, nato a Testaccio e oggi consulente della Roma, si racconta in una lunga intervista. La sua carriera, prima da calciatore e poi da allenatore vincente, è stata un viaggio incredibile, culminato con l'impresa storica del Leicester e il ritorno a casa, nella sua Roma.

(...) Il calcio come è entrato nella sua vita?

«Il classico sogno da bambino. Non ho mai frequentato scuole calcio, allora non esistevano. Però c'erano gli oratori, io cominciai in quello di San Saba. A 16 anni non ancora compiuti feci un provino con la Roma ma non mi presero. E finii in una squadretta succursale. Fu Herrera a ripescarmi».

(...)

Come si entra nella testa di un giocatore?

«I tifosi pensano che siano dei robot, metti il gettone e loro giocano. Non funziona così: hanno degli alti e dei bassi, e tu devi stargli vicino soprattutto nei momenti difficili. Io mi sono sempre proposto come un equilibratore».

(...)

Lo scudetto con il Leicester l'ha cambiata?

«No, io sono sempre quello della poesia di Kipling. Più che altro ha fatto cambiare l'opinione su di me. Sfioravo gli scudetti con squadre che non erano attrezzate per vincere i campionati, ed ero l'eterno secondo o il magnifico perdente. Però accettavo tutto, perché non puoi andare contro il mainstream. È sempre una fatica inutile».

(...)

È stato difficile dire no alla Nazionale?

«È stato difficile nel senso che quale allenatore non vorrebbe allenare la Nazionale del proprio Paese? Ma, al tempo stesso, non è stato difficile perché sono sotto contratto con la Roma. Ci sarebbe stato un conflitto di interessi pazzesco. (...) Mi è sembrata la scelta più onesta».

Ha scelto i Friedkin.

«Ho scelto la Roma e un contratto scritto».

E cosa le hanno detto i Friedkin?

«Claudio decidi, e qualunque cosa deciderai, noi saremo con te. Sono stati molto corretti».

(...)

È difficile gestire una squadra dagli Stati Uniti?

«Non credo. Sono stato otto anni In Inghilterra. Ken Bates, il presidente del Chelsea, l'ho visto soprattutto dopo che ha lasciato il club. Abramovic veniva qualche volta in trasferta e mi riportava indietro con il suo aereo personale. Al Leicester il thailandese si presentava di tanto in tanto. Il presidente è importante perché a fine mese paga. Solo in Italia siamo ossessionati dalla sua presenza».

(...)

Chiuderà la sua carriera a Roma, alla Roma?

«Penso che finirà così, poi mai dire mai. Avevo assicurato che non avrei più allenato dopo Cagliari, e invece è uscita fuori la Roma. E alla Roma non potevo dire di no».

Quindi potrebbe ripensarci e tornare ad allenare?

«Parlo di un ruolo dirigenziale. Con la panchina ho chiuso, troppo faticoso. Negli ultimi anni mi sono accorto che la sconfitta mi divorava. Il piacere della vittoria dura poco, cominci a pensare subito alla partita successiva».

E sempre stato così?

«No, per questo ho smesso. Prima, quando perdevo, me ne facevo una ragione. Nel calcio hai sempre, o quasi, un'altra occasione. A un certo punto è cambiato qualcosa. sarà l'età. Pensavo che sarei morto in campo, ma non succederà»