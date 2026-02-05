Caso rinnovi: quattro in scadenza. Ma soltanto Pellegrini può sperare

Tra malumori e note positive il mercato è archiviato. Ma il lavoro per Massara non termina. Ad occupare il ds ci sono adesso i nodi legati ai rinnovi con quattro giocatori in scadenza a giugno: Pellegrini, Dybala, El Shaarawy e Celik. Percentuali per la permanenza? Basse. Ad oggi Lorenzo è quello che può sperare più degli altri nel prolungamento. L'ingaggio da 4.5 milioni di euro è considerato troppo alto, ma è una cifra che neanche gli altri top club di Serie A sono disposti a dargli. Non è nei piani del Napoli, mentre il Milan potrebbe tornare alla carica offrendo circa 3-3,2 milioni a stagione. Nessun contatto, invece, con l'Al Nassr. L'intenzione del club è di mettere sul piatto un'offerta più bassa e in quel caso dipenderà da cosa deciderà di fare. Gasperini, con l'utilizzo che sinora ha effettuato, ha dimostrato di contarci. Il rapporto tra i due è ottimo e nella sua testa c'è l'idea futura di utilizzarlo a centrocampo, nella speranza che nel prossimo mercato venga ulteriormente accontentato in avanti. (...) Un altro che vorrebbe rinnovare è senza ombra di dubbio Dybala. Se per Pellegrini le possibilità sono poche, ce ne sono ancora di meno per Paulo. Lo stipendio è ancora più pesante (8 milioni più 1 di bonus) e i continui infortuni muscolari non aiutano a far cambiare idea alla società. Dall'altra parte del mondo rimbalzano le notizie su un possibile ritorno in Argentina. (...) Porte chiuse per El Shaarawy che a giugno saluterà. Capitolo Celik troppi i 4 milioni chiesti, la Juventus resta alla finestra per acquistarlo a parametro zero. (...)

(Il Messaggero)