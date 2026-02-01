Calciomercato Roma, Nkunku ha detto no ai giallorossi. Vuole restare al Milan

La Roma ci ha provato fino alla fine, anche nella giornata di ieri. Poi, però, si è arresa e ha capito che per Christopher Nkunku non c'era più niente da fare, con l'attaccante francese che non ha alcuna intenzione di muoversi da Milano. Almeno fino a giugno. Ed allora Massara ha virato altrove, in Germania, andando a bussare alla porta del Bayern Monaco per Bryan Zaragoza. [...]

leri, però, la Roma ha cercato ancora una volta l'affondo su Nkunku. Anche perché il giocatore piace tanto a Gasperini, che lo avrebbe chiaramente preferito a Zaragoza. A un certo punto il Milan aveva anche aperto, seppur a cifre proibitive per il bilancio della Roma. Solo che Nkunku ha deciso di non muoversi, anche per una scelta di vita (il giocatore non vuole infatti spostare la famiglia a metà anno). «Resto qui», ha detto ieri a un tifoso, prima dell'allenamento. E sarà proprio così...

(gasport)