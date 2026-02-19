Calciomercato Roma: Dybala ed El Shaarawy verso l'addio a fine stagione

Come scrive l'edizione odierna del quotidiano, a fine stagione ci sarà un'ampia riflessione sugli attaccanti. Ferguson è in prestito (rientrerà al Brighton), El Shaarawy e Dybala sono a fine contratto (a entrambi non sarà rinnovato) come Pellegrini. Malen e Soulé sono sicuri di restare. Ma mancano altre quattro punte: il centravanti di scorta, perché Vaz potrebbe andare a giocare in prestito come Dovbyk, l'esterno di piede sinistro e due di piede destro, ruolo oggi di Zaragoza e Venturino che nei prossimi tre mesi cercheranno di guadagnarsi la conferma.

(corsera)