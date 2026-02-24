Bremer e Yildiz in forte dubbio

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - In casa Juventus continua a piovere sul bagnato. I risultati delle ultime settimane hanno catapultato i bianconeri in un loop negativo e ora serve un cambio rotta per riprendere il buon percorso fatto fino a questo momento. In campionato il Como ha inflitto ai bianconeri la seconda sconfitta consecutiva (dopo quella di San Siro contro l'Inter) facendoli scivolare al quinto posto in classifica a quattro lunghezze di vantaggio dalla Roma, squadra che affronterà la Juve proprio nel prossimo turno: appuntamento fissato per domenica sera alle 20.45 all'Olimpico. Ma in casa Juventus prima di pensare ai giallorossi di Gasperini è il momento di concentrarsi sulla Champions League. Nell'andata dei playoff la squadra di Spalletti ha subito una durissima sconfitta in casa del Galatasaray con i turchi che hanno ottenuto il successo per 5-2. Domani sera ci sarà il ritorno all'Allianz Stadium e servirà una vera e propria impresa per continuare il cammino europeo. Oltre al risultato tutto a favore del Galatasaray, Spalletti in queste ore è alle prese con i dubbi relativi agli uomini a disposizione e all'undici che scenderà in campo dal primo minuto. Bremer e Yildiz molto probabilmente non saranno a disposizione del tecnico a causa dei rispettivi problemi fisici. Il brasiliano ha rimediato un affaticamento muscolare al 34esimo del primo tempo contro il Galatasaray e ha saltato anche la successiva partita: quella di campionato contro il Como. Bremer difficilmente sarà a disposizione di Spalletti per la gara di Champions League, ma proverà a recuperare per la sfida di domenica contro la Roma anche se le sue condizioni continueranno ad essere monitorate quotidianamente. Yildiz invece ha rimediato una contusione tra caviglia e polpaccio nel finale della sfida contro il Como. La presenza del talento bianconero è in forte dubbio sia per la sfida contro i turchi, sia per la gara con i giallorossi. Lo staff medico della Juve proverà a recuperarlo in extremis, ma serve cautela.

