Bomber da Champions, Malen ha il veleno che vuole Gasp

A Birmingham qualcuno si chiede perché sia stato venduto e qualcun altro è convinto che sia stato giusto così, perché «Donyell Malen non è un centravanti». Al di là dei pareri dei tifosi dell'Aston Villa (che si sono già stancati anche del ritorno di Leon Bailey), conta quello che si pensa dalle parti di Roma. Dove l'attaccante olandese è visto come una manna dal cielo, quel riferimento offensivo che Gian Piero Gasperini ha cercato a lungo senza mai riuscire a trovare. In quella posizione il tecnico giallorosso ha schierato i due centravanti titolari (Ferguson e Dovbyk) e provato come falsi nove Dybala e Baldanzi. Ma l'impatto che ha avuto Malen da quando è a Trigoria ha spazzato via tutto il resto, ammesso e non concesso che poi quei tentativi avessero portato qualcosa di buono. Insomma, da quando c'è Malen la Roma ha finalmente un'anima offensiva. (...) Uno che sa attaccare gli spazi, dettare il passaggio, concludere in porta. Sembra l'abc, ma fino al suo arrivo non era affatto scontato. (...) Del resto l'olandese ha il tiro nel sangue (finora in giallorosso ha calciato in porta in tutto 27 volte in 319 minuti, alla media di un tiro ogni 12 minuti). (...)

Malen è velenoso soprattutto negli spazi stretti, dove è rapidissimo anche nello spostarsi il pallone e sbilanciare il diretto avversario. (...) Ha già dimostrato di sapersi muovere bene anche contro i difensori che hanno molti più centimetri di lui. (...) A Napoli se la giocherà ancora cosi, nell'aggredire gli spazi, nel saper tagliare alle spalle degli avversari e nel sorprenderli nei primi passi. Che poi a Birmingham qualcuno non lo consideri ancora un centravanti pazienza. A Roma, Invece, è un centravanti d'oro.

(gasport)