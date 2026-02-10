Bis all'Olimpico per Totti: ritorno più vicino

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Era l'uomo più atteso fuori dal campo e ha risposto presente. Dopo esser tornato all'Olimpico in occasione della gara europea con lo Stoccarda, a distanza di quasi tre anni dall'ultima volta, Francesco Totti ha assistito in tribuna anche alla sfida con il Cagliari. Una presenza che, dopo le parole di Ranieri, certifica come il ritorno nei quadri dirigenziali della Roma stia per diventare realtà. Il ruolo potrebbe essere simile a quello ricoperto da Javier Zanetti, vicepresidente, all'Inter. Non si tratta semplicemente di un uomo immagine, ma una figura di rappresentanza che incarni i valori del club e, allo stesso tempo, con un potere decisionale non indifferente. E contribuire, perché no, nell'opera di convincimento di un giocatore a sposare la causa giallorossa attraverso un contatto telefonico. Seduto tra i suoi amici fraterni Vito Scala e Vincent Candela, Totti è stato pescato dalle telecamere dopo appena cinque minuti. Comparso il volto della leggenda giallorossa sui maxischermi, l'Olimpico ha reagito prima con un boato e, poi, intonando il coro "Un capitano, c'è solo un capitano". A quel punto, l'ex numero dieci non ha potuto resistere alla tentazione di alzarsi in piedi per ringraziare il suo popolo e raccogliere l'affetto e l'amore dei 60.334 tifosi giallorossi presenti allo stadio. E ha assistito anche alla prime due reti di Malen in quella che è diventata la sua nuova casa. [...]