Attenti a quei due

Cristante ha festeggiato la sua 350° partita con la Roma, Pisilli ha finalmente segnato il primo gol stagionale inSerie A, dopo la doppietta europea con lo Stoccarda. A cambiare la partita ieri sera all'Olimpico sono stati proprio loro due, che hanno dato una verve e un'intensità diversa sulla trequarti giallorossa. [...]

«Sapevamo che era una partita importantissima - dice Cristante a fine gara -. Adesso iniziano a esserle tutte, ma considerando gli altri risultati era importante vincerе». Operazione riuscita, anche grazie alla mossa decisiva: quella di alzare proprio Cristante, che da incursore ha creato più di un problema alla Cremonese. Poi il capitano giallorosso è stato decisivo su palla inattiva, segnando prima di testa e regalando poi il gol a Ndicka di tacco. [...]

Gol arrivato di testa, la sua specialità, considerando che dal 2017 a oggi in Serie A è il centrocampista che ha segnato più reti con questo gesto tecnico: 15, uno in più dell'ex laziale Milinkovic-Savic. [...]

Nel motore giallorosso da un po' c'è un Pisilli in più. Anche ieri quando è entrato ha trovato subito il modo di incidere e lasciare il segno. «La mia crescita è stata centrata soprattutto su un aspetto: diventare un giocatore più maturo e affidabile per i concetti di gioco del mister. Lui a noi centrocampisti chiede le marcature preventive, mentre l'anno scorso ero un po' più libero». [...]

