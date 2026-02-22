Attacco in emergenza, Venturino spera. Il diffidato Wesley ora sfida Tsimikas

L'allarme attacco non si spegne in casa Roma. Per la sfida di stasera contro la Cremonese, Gasperini dovrà fare a meno di Dybala, Soulé, El Shaarawy e Ferguson, oltre al lungodegente Dovbyk. Per Dybala il dolore al ginocchio persiste, mentre per Soulé i medici hanno consigliato riposo a causa della pubalgia. Preoccupa soprattutto la situazione di Ferguson: il dolore alla caviglia sinistra non passa e l'ipotesi di un'operazione non è da escludere. Il Brighton spinge per l'intervento, mentre il giocatore vorrebbe tentare la terapia conservativa per giocarsi i playoff Mondiali a marzo. La speranza è di recuperare almeno uno tra Soulé e Dybala per la Juventus, ma il tecnico è stato cauto: "Non so quando e se li recupereremo".

Contro la Cremonese, l'attacco sarà ancora guidato da Malen, autore di cinque gol nelle prime cinque partite. Alle sue spalle, Zaragoza e Pellegrini sono in vantaggio su Venturino.

(...) Buone notizie, invece, dagli altri reparti. In difesa torna titolare Hermoso, che si riprende il posto al fianco di Mancini e Ndicka, tutti e tre diffidati ma regolarmente in campo. A centrocampo rientra anche Koné, assente nelle ultime quattro gare. Sulla fascia destra confermato Celik, per cui l'agente ha smentito un accordo con la Juventus, e che a giugno probabilmente lascerà la Roma. Con la sconfitta dei bianconeri, la partita di stasera diventa un'occasione d'oro per volare a +4.

(Il Messaggero)