Attacco a metà, Gasp aspetta gli altri

Il Tempo (L. Pes) - Non solo Malen. Ora Gasp aspetta anche gli altri. L'olandese segna un gol a partita e da quando è arrivato trascina ia Roma a suon di gol, ma il tecnico cerca altre risorse. Con Pellegrini che continua a non accendersi e Soulé frenato dalla pubalgia, oltre a Zaragoza appena arrivato e i giovani Venturino e Vaz, al piemontese restano poche cartucce soprattutto per i finali di gara.

Nella seduta di ieri, mentre parte della squadra ha giocato un test contro l'Atletico Lodigiani, Soulé, Dybala, Ferguson ed El Shaarawy (oltre a Hermoso e Wesley) hanno svolto un lavoro personalizzato. La Joya non ha ancora smaltito il dolore al ginocchio e continua a valutare giorno per giorno la situazione insieme allo staff sanitario della Roma. Situazione simile quella del centravanti irlandese che convive dallo scorso 22 gennaio con un problema alla caviglia che non gli permette di tornare ad allenarsi con i compagni. La speranza, soprattutto per l'argentino, è quella di recuperare al massimo per il match contro la Juve ma l'urgenza per Gasp resta.

Contro la Cremonese toccherà nuovamente a Malen e Pellegrini ma resta da capire chi completerà il tridente.

Anche la situazione di Soulé è legata al momento. Se la gestione gli permetterà di sentire meno dolore potrebbe tornare titolare altrimenti potrebbe toccare ancora a Zaragoza. El Shaarawy, fermo dal 17 gennaio per l'infiammazione al tendine d'Achille, ha provato a forzare i ritmi ma il fastidio c'è ancora. Oggi, invece, è il giorno del rientro in gruppo per Hermoso. Intanto ieri test di metà settimana con N'Dicka, Mancini, Celik, Pellegrini, Cristante, PisillI e Malen che si sono allenati normalmente. In campo tante riserve con Koné (in gol su rigore) e Angelino che hanno ritrovato minuti. Una sgambata per tenere la condizione anche senza le tre partite a settimana e per testare qualche altro giocatore.



La corsa Champions, come evidente anche nel finale del match col Napoli, passa anche per la profondità della rosa e la possibilità di avere cambi efficaci. Per questo Gasperini spera di recuperare nuove risorse nel reparto offensivo in un momento cruciale della stagione dove i punti contano di più. Il contributo di Malen è già enorme rispetto a quanto fatto fino a questo punto della stagione dagli altri centravanti ma non può bastare. Le prossime quarantotto ore saranno decisive per capire chi sarà arruolabile e chi no per la gara di domenica con la Cremonese, intanto il piemontese prova a tirare fuori il meglio da Zaragoza. Qualche lampo al Maradona in una fascia non proprio ideale per le sue caratteristiche. Lo spagnolo si gioca le sue chance anche contro i lombardi, ma è ancora presto per capire le scelte di Gasp.