Ansia per Ferguson: rischia l'operazione Dybala out, Soulé prova

Un vero e proprio calvario quello di Evan Ferguson. Fuori da un mese per un problema alla caviglia sinistra (quattro gli infortuni in stagione) e sono già dieci le partite saltate che diventeranno undici con quella di domani. Nei giorni scorsi l'irlandese è volato a Brighton per un consulto con i medici del club inglese che è il proprietario del cartellino. La terapia conservativa non sta dando gli effetti sperati e l'ipotesi operazione non è da escludere. Le prossime ore saranno decisive per la decisione finale.

In caso di intervento la stagione sarà terminata in anticipo, per questo Evan non ha ancora detto 'sì'. Vorrebbe provare a giocare i play off di marzo validi per staccare uno storico pass per il Mondiale in programma in estate. E sarebbe un danno anche per la Roma che lo ha inserito in lista Uefa.

Nel frattempo, l'emergenza infortuni in attacco non si placa. Dybala non ci sarà domani. Ci proverà Soulé (ieri allenamento differenziato) ma il consiglio dei medici è quello di riposare per gestire al meglio la pubalgia. Out anche El Shaarawy che sente ancora dolore al tendine d'Achille. Due i piani per la Cremonese: o proporre lo stesso tridente visto a Napoli composto da Pellegrini, Zaragoza e Malen oppure alzare un centrocampista sulla trequarti dietro a Lorenzo e l'olandese. [...]

(Il Messaggero)