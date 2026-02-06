A tutto Ranieri: «Totti è una parte della Roma stiamo pensando a un ritorno»

LEGGO (F. BALZANI) - Il ritorno di Totti, il rapporto tra Gasperini e Massara, le ambizioni future. È stato un Claudio Ranieri in fiume in piena quello che ieri ha preso la parola dopo mesi di silenzio. La notizia choc ovviamente riguarda il possibile ritorno della storica bandiera a Trigoria. L'apertura da parte del senior advisor ai microfoni di Sky Sport sembra netta: «I Friedkin ci stanno pensando, e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è una parte della Roma». Da tempo è in corso un dialogo tra Totti e il club. L'eventuale ruolo ritagliato per lui potrebbe essere quello di una figura operativa, come Maldini al Milan proprio quando c'era Massara.

E qui si passa alla seconda parte dell'intervista e sul tentativo di spegnere il fuoco tra Gasperini e il direttore sportivo: «Hanno due caratteristi diversi, Gasp martella tutti e martellerebbe anche Dio. Arriva la mattina e batte i pugni e dice 'voglio questo'. Massara è una persona riflessiva e calma e cerca di fare il suo lavoro. Massara è la societa, sente il mister e quello che può fare con i Friedkin. lo sto nel mezzo. Non tutto si può fare subito, siamo uniti in questo. Quando Gasperini parla non dice una virgola fuori posto. Sono sempre d'accordo con lui e lo dico ai Friedkin, ha una grande visione ma ce lo dirà il tempo».

Poi Sir Claudio ribadisce: «Non stiamo chiedendo di andare in Champions subito, abbiamo un programma di tre anni e Gasperini ha chiesto un gruppo di 16 giocatori più dei giovani. È questo il percorso, magari da fare prima possibile ma subito non è facile. Ad inizio campionato ho detto che avremmo passato due mercati difficili e non mi aspettavo tutti questi arrivi. Gasp è bravo. Voleva Malen e Zaragoza e li ha presi. Rinnovi di Dybala e Pellegrini? Per la sopravvivenza del club dobbiamo abbassare il monte ingaggi. In base a quello che ci dirà il campo, se si viene incontro bene oppure ci si saluta».