4-0 al Montespaccato: ieri il test a Trigoria, ElSha migliora

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Ancora un'amichevole in mezzo alla settimana. Nel giorno della ripresa degli allenamenti, Gasperini ha voluto organizzare un altro test per cominciare la preparazione al big match di domenica con la Juventus. A Trigoria, ieri, è arrivato il Montespaccato , squadra di Serie D, sconfitto 4-0. Lo stesso risultato con cui la Roma aveva superato l' Atletico Lodigiani la settimana scorsa. Le reti portano la firma di Venturino, Tsimikas, El Aynaoui e Arduini (nipote di "Picchio" De Sisti). Mentre parte della squadra, tra cui Angeliño, era impegnata nel test, N'Dicka, Wesley, Celik, Mancini, Cristante, Pellegrini, Koné e Zaragoza hanno svolto una seduta di allenamento normale. A cui ha partecipato parzialmente anche El Shaarawy, le cui condizioni sono in miglioramento da qualche giorno. L'ultima apparizione del Faraone risale all'impegno di Coppa Italia con il Torino dello scorso 13 gennaio. Poi, l'infiammazione al tendine d'Achille che lo ha tenuto fuori per più di un mese. Il numero novantadue giallorosso, adesso, punta alla convocazione con la Juventus. Allenamento a parte, invece, per Dybala, Soulé, Hermoso, Dovbyk e Ferguson. Il centravanti irlandese è rientrato nella Capitale dopo i controlli svolti in Inghilterra - sotto lo sguardo attento del Brighton - per approfondire il problema alla caviglia. Nuovo volto, intanto, nello staff medico della Roma. Si tratta del fisioterapista Cristian Contrador che dal 2022, dopo l'esperienza all'Al-Ain, faceva parte dello staff dell'Udinese.