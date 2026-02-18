113 assenze dall'inizio della stagione

Tra campionato, Coppa Italia ed Europa League sono state 113, fin qui, le partite saltate dal calciatori della Roma a causa del diversI tipi di infortuni. Quella giallorossa è una delle squadre italiane plù colpite dalle problematiche di natura fisica - noie muscolarl, ma anche colpl traumatici - tanto che la sfida di domenica sera contro il Napoll è sembrata una sorta di derby della sfortuna medica.

Alla Roma mancavano Dybala, Dovbyk, El Shaarawy, Ferguson, Hermoso e Koné, agli azzurri di Conte Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, McTominay e Neres. [...]

La classifica del calciatori indisponibili è ancora guidata da Angeliño, rimasto fuorl gioco 19 volte in questa stagione. Lo spagnolo è in ripresa e ormai viene convocato abitualmente da Gasperini, anche se in campo non si vede dall'apparizione fugace dell'11 dicembre a Glasgow, in Europa League. Al secondo posto c'è ancora Bailey, assente 17 volte per tre diversi infortunl: Il giamaicano verrà agganciato da Dovbyk (16 partite saltate) domenica contro la Cremonese, mentre Ferguson sorpasserà probabilmente Dybala (ora sono entrambi 11 match non giocati) visto che Paulo è destinato a ritrovare il campo nella prossima sfida.

