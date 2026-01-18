Zirkzee-United più lontani, avanti tutta su Fortini

La mancata convocazione di Joshua Zirkzee per il derby di Manchester ha riacceso le voci di mercato, con un presunto interessamento dell'ultima ora della Juventus. Ufficialmente, l'attaccante olandese, da tempo promesso sposo della Roma, è rimasto fuori per un infortunio al polpaccio, come testimonierebbe un video che lo ritrae zoppicante dopo l'ultima partita.
In Inghilterra si parla di uno stop di due settimane, un tempo che non complicherebbe un eventuale affondo della Roma. Al momento, però, i giallorossi preferiscono restare alla finestra, in attesa di un passo ufficiale da parte dello United. L'allenatore Carrick ha dichiarato di non volere "giocatori scontenti", ma ogni discorso è legato a un eventuale sconto rispetto ai 38 milioni richiesti per il riscatto.
(...) Nel frattempo, il ds Massara continua a lavorare per regalare a Gasperini un esterno sinistro. Il nome in cima alla lista è quello di Niccolò Fortini della Fiorentina. La Roma ha già presentato una prima offerta da 8 milioni di euro, ritenuta insufficiente dai viola, che ne chiedono 15 ma potrebbero chiudere a una cifra intermedia.
(gasport)