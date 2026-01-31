Zirkzee, porta aperta: lo United lo offre, la Roma ci pensa

E allora chissà che non si riaccenda proprio quella di opportunità, con il Manchester United che in questi ultimi giorni di mercato può cambiare il suo futuro. Già, perché Joshua Zirkzee adesso è di nuovo in vendita, i Red Devils sono pronti a darlo al miglior offerente. Un giro d'orizzonte per l'Europa, tramite un intermediario incaricato di capire chi è ancora interessato all'attaccante olandese. Che, fino a tre settimane fa aveva un accordo blindato con la Roma, pronto a sbarcare in giallorosso. Poi è stato esonerato Amorim, lo United ha "chiuso" il mercato e a Trigoria è sbarcato Donyell Malen. (...) Con la situazione finanziaria del club attenzionata dalla Premier (per il fair play interno alla lega inglese) per lo United è necessario vendere almeno un pezzo "pesante". E l'indiziato numero uno è appunto Zirkzee. Il club ha dato mandato ad un intermediario di vedere se c'è la possibilità di riaprire il discorso con la Roma, ma anche eventualmente di capire se ci siano altre società interessate. Ovviamente a Trigoria sono alla finestra e aspettano di essere chiamati. Alla Roma Zirkzee interessa ancora, ma avendo preso nel frattempo Malen le condizioni sarebbero diverse da quelle di tre settimane fa, quando c'era un obbligo di riscatto a 38 milioni di euro. Lo United, invece, spera sempre in quella cifra, forse anche qualcosa di più (40 milioni). Insomma, c'è da lavorarci su e lo si farà eventualmente in questi ultimi tre giorni. Ma la pista di Zirkzee in giallorosso potrebbe anche clamorosamente riaprirsi. (...)

(gasport)