Zirkzee in pressing sul Manchester: Oosterwolde sì, ma solo in prestito

Dopo il blitz a Milano per Raspadori, che avvicina l'ex Sassuolo alla Roma, Massara ora può concentrarsi su Zirkzee. Un matrimonio che forse si farà. Questa è la volontà del giocatore che, nonostante l'esonero di Amorim, non ha cambiato idea. Massara ha avuto altri contatti con il suo entourage il quale è pronto a rispettare i patti. Per l'olandese è pronto un contatto da 3 milioni di euro fino al 2030. A Manchester regna il caos, soprattutto sul sostituto del tecnico portoghese e ciò complica le cose. Zirkzee ha un Mondiale da conquistare e alla Roma sarebbe titolare inamovibile. Lo United aveva però fatto sapere che prima del ritorno di Mbeumo e Diallo dalla Coppa d'Africa difficilmente avrebbe dato il via libera. E la giornata di domani può essere decisiva. Il Marocco di El Aynaoui affronta il Camerun di Mbeumo. Un lato positivo è che la Roma concorre da sola. Il West Ham ha infatti scelto Castellanos. Capitolo difesa: le piste Disasi e Dragusin sono sulla via del tramonto. Il primo non può lasciare il Chelsea in prestito, il secondo è vicino alla Fiorentina. L'interesse si è dunque spostato su Oosterwolde, difensore del Fenerbahce ed ex Serie A. La richiesta si aggira intorno ai 25 milioni di euro e il club turco non ha aperto al prestito. [...] Nel summit di ieri la proprietà ha promesso tre acquisti e Gasp ha messo gli occhi su un laterale difensivo. Si tratta di Fortini della Fiorentina. Dialoghi in corso con i Viola anche per Baldanzi che senza un rinforzo non andrà via. [...]

(Il Messaggero)