Zanoli crociato rotto: ha finito la stagione. Udinese su Kumbulla

La sentenza è spietata: stagione finita. Il campionato di Alessandro Zanoli, esterno destro dell'Udinese, è finito lunedì sera al Bentegodi di Verona, dove il calciatore carpigiano ha segnato il primo gol, e che gol, con la squadra friulana. Zanoli ha riportato una lesione del lega-mento crociato anteriore del ginocchio destro. (...) L'infortunio di Zanoli si aggiunge a una lista che comincia a essere numerosa. Perché a Runjaic, per la sfida di lunedì con la Roma mancheranno certamente il leader Zaniolo (rientro previsto per l'8 febbraio a Lecce), l'altro attaccante Buksa e in mezzo l'altro polacco Piotrowski. Al momento anche l'esterno sinistro Kamara è indisponibile. (...) La priorità sul mercato riguarda il reparto arretrato. Al club dei Pozzo non dispiace il centrale albanese di base a Peschiera del Garda Marash Kumbulla. Ora è al Maiorca, ma sarebbe pronto a tornare in A. (...)

(gasport)