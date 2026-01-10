Wesley non convocato. Soulé non al meglio ma comunque titolare. A sinistra c'è Tsimikas

Anche i soliti inguaribili ottimisti adesso si dovranno arrendere alla realtà, ammettendo che Gasperini, più di due mesi fa, non aveva parlato a vanvera quando chiese di avere due rinforzi, un attaccante e un difensore, all'inizio del 2026. Oggi è il 10 gennaio, un terzo del mese dedicato alla sessione invernale se n'è andato. A Trigoria, però, non si è visto ancora nessun acquisto. [...] Il successo in Salento, pesate le assenze, lo ha definito «impresa», convinto di non esagerare. [...] Guardando, invece, i 22 convocati la situazione non è migliore. [...] Mancheranno, oltre a Ndicka ed El Aynaoui da metà dicembre in Coppa d'Africa, lo squalificato Cristante e gli infortunati Pellegrini, Bailey, Baldanzi, Gollini, Dovbyk e, ultimo a fermarsi, Wesley, debilitato dall'influenza intestinale. Altri nove indisponibili, proprio come a Lecce. [...] Anche perché Soulé non sta benissimo (martedì è entrato nel finale), Angelino c'è ma «non può giocare» e Rensch si è appena ripreso dalla febbre. [...]

(Corsera)