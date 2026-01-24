Voeller: "Forse Malen è più ala che centravanti, ma davanti può fare bene ovunque. La Roma ha avuto una buona idea"

GASPORT - Rudi Voeller, storico ex giocatore della Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Il tema centrale delle sue dichiarazioni è la sfida fra Malen e Fullkrug, due attaccanti che conosce bene. Le sue parole:

«Mi avevano invitato per venire a Roma giovedì sera, lo Stoccarda voleva includermi nella delegazione per la partita di Europa League, ma avevo degli impegni in federazione e non sono potuto essere all'Olimpico. Domenica sera però mi metterò sul divano per gustarmi questo Roma-Milan che promette bene: sarà una bella partita».

Il centravanti con le "antiche virtù tedesche", come chiamate voi questi tipi di attaccanti, è arrivato in Italia e ha avuto subito successo. Se lo aspettava?

«Sono felice per Fülle, noi in nazionale lo chiamiamo solo così. La soddisfazione che ha fatto provare a tutti nello scorso weekend lo ripaga di tutte le difficoltà che ha avuto nei mesi precedenti con l'esperienza al West Ham, che non è stata fortunata anche a livello fisico».

Oltre alle doti già mostrate nel Milan, ce ne sono altre?

«Sì, che sia bravo di testa e che possa usare il fisico per imporsi sui difensori lo hanno già visto tutti anche in Italia. Però Niclas ha un'altra qualità, vale a dire la

mancanza di egoismo, che per un attaccante non è un fattore scontato. Me lo ricordo quando giocava nel Werder Brema, lavorava sempre molto per chi gli stava vicino, per tutti i suoi colleghi di reparto. Quando magari tutti pensano che stia per tirare, lui serve i compagni. Anche in nazionale ricordo molte azioni di questo genere».

[...]

Anche la Roma sembra aver centrato l'acquisto invernale del centravanti. Donyell Malen all'esordio in Serie A ha segnato e cambiato volto alla squadra. Ci credeva?

«Malen è un bravissimo giocatore, lo ricordo quando era al Borussia Dortmund. Forse è più ala che centravanti, ma può fare bene ovunque davanti».

Le qualità che le piacciono di più?

«Malen è veloce, ha un buon dribbling e sa segnare. La Roma ha avuto una buona idea nell'acquistarlo. Sono proprio curioso di vederli domenica, perché mi aspetto belle cose».

La Roma ha tentato anche la strada del falso nove, ma quello che sta avvenendo, anche in generale, è la rivincita dei veri centravanti?

«Dipende. Sono sempre importanti i veri nove e quando ci sono fanno la differenza. Non c'è più una massa di attaccanti con queste caratteristiche come venti anni fa, chiaro, però quando vedi gente come Kane o Haaland ne capisci l'importanza».

Tra Gasperini e Allegri che confronto sarà?

«Sono due grandi allenatori che da tanti anni hanno lasciato il segno anche con sistemi diversi sul calcio italiano. Mi aspetto una bella battaglia, con tanti significati».