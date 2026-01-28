Venti milioni già ricevuti: alzare la coppa ne regala altri 20

[...] Ma i soldi dell'Europa League, andando avanti nella competizione, iniziano ad essere interessanti. Con la vittoria contro lo Stoccarda, infatti, la Roma si è assicurata come minimo la partecipazione agli spareggi, facendo già scattare il bonus per l'ingresso ai playoff che potrebbe ridursi a 300mila euro soltanto nella malaugurata ipotesi che i giallorossi scivolassero fuori dalle prime otto.

Conti alla mano, la nuova formula della competizione ha sinora regalato ai Friedkin la bellezza di 19.2 milioni di euro (4.31 milioni per la partecipazione, 10.26 per il coefficiente value, una combinazione tra market pool e coefficiente europeo più la quota extra europea, 2.25 per le 5 vittorie in 7 partite e 1.72 come bonus minimo legato alla posizione attuale). [...]

Andando avanti nel torneo la Roma potrebbe arrivare a tagliare addirittura quota 40 milioni. Da qui in avanti, infatti, ogni passaggio del turno regalerà altri introiti: 2.5 milioni per la qualificazione ai quarti, 4.2 per quella alla semifinale, 7 per l'approdo alla finale più altri 6 in caso di trionfo. Incassi ai quali andranno sommati quelli del botteghino. [...]

(Il Messaggero)