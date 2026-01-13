Vaz-Malen, la Roma cambia passo: doppio colpo. Il francese atteso già oggi in città

La calma di Raspadori ha fatto esaurire la pazienza di Massara che così ha cambiato obiettivo ed ha regalato a Gian Piero Gasperini Robinio Vaz, il tanto atteso rinforzo offensivo. Il colpo è stato chiuso sulla base di un prestito oneroso con riscatto a 25 milioni più bonus. Al giocatore un contratto di cinque anni. Il ds della Roma, poi, sta provando a prendere anche Donyell Malen dall'Aston Villa con una formula simile, mentre, Raspadori ora potrebbe trasformarsi addirittura in uno sfizio da soddisfare a determinate condizioni. [...] In serata, la Roma ha accelerato per Vaz, convincendo l'ex Benatia che pagare a giugno fosse la scelta migliore per tutti. Nonostante il ragazzo abbia solo 18 anni, non è considerato una promessa. In Francia lo definiscono un talento purissimo e in Ligue 1 ha già messo a segno 4 gol pur non giocando titolare. Malen, invece, può arrivare tra un paio di giorni: l'Aston Villa ha già accettato l'offerta della Roma e in questo affare potrebbe anche rientrare Bailey, che potrebbe tornare alla casa base. Cifre alla mano sono una cinquantina circa i milioni che i giallorossi hanno deciso di spendere per rinforzare l'attacco ma soldi che verranno pagati a giugno, quando l'obiettivo auspicabile è avere già la qualificazione alla Champions League in tasca. Dopo la firma di Vaz, Baldanzi raggiungerà la Fiorentina. A giugno, infine, la rivoluzione verrà completata con l'addio di Ferguson, la possibile cessione di Dovbyk e con i probabili addii di Dybala, El Shaarawy e Pellegrini.

(corsport)