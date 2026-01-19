Una Roma mica Malen, Gasp ritrova anche Dybala. Scontri ultrà in autostrada

Meno male che Malen c'è, perché ha cambiato la Roma e soprattutto l'umore di Gasperini. Bastava guardarlo in faccia, Gasp: avrà anche sacramentato per tutta la partita, perché l'incontentabilità è il suo mestiere, ma dopo aveva l'aria serena dell'allenatore appagato o meglio, come ha detto lui, finalmente «supportato» dalla società. [...]

L'impatto di Malen è stato deflagrante. In due giorni è arrivato, s'è messo la Roma addosso, ha esordito, ha segnato e giocato in sintonia con i compagni come se fosse qui da sempre e come se da sempre lui e Dybala facessero coppia fissa, ma in fondo si tratta di affinità elettive tra gente di talento. [...] L'olandese ha segnato un gol da rapace su assist celestiale della Joya, ma più in generale sono tutte le funzionalità offensive della Roma a essere cambiate: c'è un uomo su cui poggiare il gioco e la sua presenza, sottolinea Gasp, «alzerà anche il livello dei compagni, come si è subito visto con Dybala. Malen per noi è l'ideale e adesso siamo una squadra che quando attacca lo fa con pericolosità. Abbiamo fatto un bel saltino, ma ci sono ancora 15 giorni». [...]

La Roma ha vinto dominando la partita per tre quarti: il Toro l'ha messa alle corde solamente nella prima metà della ripresa, ma poi ne è uscita con uno strappo in contropiede di Mancini chiuso dal pimpantissimo Dybala. [...] Ora il quarto posto romanista ha dei margini di protezione interessanti (+3 sulla Juve).

Sarebbe dunque stata una giornata perfetta se non l'avessero infangata i duecento ultrà, equamente divisi tra tifosi della Roma e della Fiorentina e con i volti nascosti sotto sciarpe e caschi, che si sono azzuffati sulla A1 all'altezza di Bologna, prendendosi a pugni e sprangate dopo aver mollato le macchine sulla corsia d'emergenza. [...]

(La Repubblica)