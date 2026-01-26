Una Roma indomabile

La Roma finalmente non fa cilecca contro una delle big delle Serie A. Il pareggio contro il Milan (1-1) non fa sorridere Gasperini - troppe le chance fallite fino all'intervallo dai giallorossi - anche se chiude la domenica al terzo posto con gli stessi punti del Napoli (43). La Juve si è avvicinata: adesso è a meno 1. E Gian Piero sa bene quanto la squadra di Spalletti sia la rivale più fastidiosa nella corsa al quarto posto.

Il quinto scontro diretto con le migliori quattro del campionato, il primo del girone di ritorno, almeno non è andato a vuoto come gli altri che lo hanno preceduto. E coincide con il primo pareggio della Roma alla trentesima partita stagionale dopo 19 successi e 10 sconfitte contando anche i match di coppa. Interrotta, dunque, la striscia negativa, con la Roma che in dieci delle undici partite in cui è andata sotto non era stata in grado di rimontare lo svantaggio (solo a Firenze ha recuperato e vinto). [...]

Gasperini crede sempre di più nella sua squadra: «Nel primo tempo la Roma ha dominato. E contro il Milan che è secondo in classifica. Usciamo da questa sfida

veramente forti». Il rimpianto è proprio nel raccolto alla fine dei primi 45 minuti: 11 a 1 il parziale a favore dei giallorossi che si sono esibiti nel tiro al bersaglio sotto la Curva Sud, con il Milan mai capace di inquadrare lo specchio della porta di Svilar. [...]

Gian Piero promuove la prestazione del suo gruppo: «Malen va benissimo da attaccante, è straordinario in quel ruolo e giocando acquisirà resistenza. Ha messo in difficoltà la difesa del Milan, facendo cose straordinarie. E' proprio un grande acquisto».

Chiude con il solito messaggio velenoso da girare a Massara: «Siamo una squadra giovanissima, pensavo arrivassero giocatori Under 25 ma ora stiamo facendo l'Under 20: avremo una Primavera fortissima nelle finali».

(corsera)