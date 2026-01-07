Un silenzio rumoroso

Il silenzio. E per la verità in campo non c'era stata la tempesta, anzi. Le previsioni non erano buone, un'assenza dopo l'altra, solo 14 giocatori di movimento a disposizione esclusi i Primavera. Eppure la Roma a Lecce ha risposto presente, chiudendo il girone d'andata aggrappata con le unghie a quel quarto posto che è l'obiettivo stagionale. Ma Gian Piero Gasperini ha scelto di fare rumore dopo la partita. Ha scelto di non presentarsi né ai microfoni delle tv né in sala stampa. Nessuna spiegazione ufficiale fornita, per una scelta che evidenzialmente ha messo in forte imbarazzo la società. Non si può non pensare al mercato. (...) I contrasti con il direttore sportivo Ricky Massara ormai sono evidenti. Gasp avrebbe voluto già all'apertura del mercato gli acquisti concordati col club, almeno due attaccanti e un difensore. Il ritardo, a detta del tecnico, non è ammissibile, visto che da mesi si conoscevano le esigenze tecniche della squadra. Dall'altra parte, c'è un club che deve portare avanti trattative nel rispetto del fair play finanziario. Che non ha la forza economica di chiudere affari velocemente. E che forse in alcuni casi non è rapidissimo nella gestione delle trattative, perché la comunicazione Italia-Usa (dove sono i Friedkin) non è sempre fluida. Gasperini ha dunque evitato di rispondere a domande che inevitabilmente l'avrebbero portato sul tema mercato. (...) Chissà se a qualcosa, in ottica mercato, servirà il colloquio che Gasp avrà nelle prossime ore, probabilmente già oggi, direttamente con Friedkin.

(corsera)