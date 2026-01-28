Tutto sull'esterno offensivo di sinistra: braccio di ferro per liberare Carrasco

All-in sull'esterno d'attacco. E' questa la volontà di Gasperini che ieri a Trigoria (dopo un saluto a Montella, passato in visita) lo ha ribadito a Ryan Friedkin e Massara. Un summit andato in scena ieri mattina per pianificare il piano sul mercato che è ormai agli sgoccioli. [...]

Il nome caldo rimane quello di Carrasco ma l'Al-Shabab continua a non aprire al prestito, mentre la Roma ha già comunicato che non vuole acquistarlo a titolo definitivo. Prosegue, quindi, il braccio di ferro. La volontà del giocatore è chiara:

vuole tornare in Europa per giocarsi le ultime chance per andare al Mondiale ed è disposto a tagliarsi drasticamente il ricco ingaggio da 13 milioni a stagione. Si è già informato sulla città tramite Hermoso (ex compagno all'Atletico Madrid) e Rudi Garcia (ct della nazionale belga). Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il club arabo che continua ad alzare un muro che però da Trigoria sono convinti di riuscire a superare.

Anche perché le varie alternative sondate nei giorni scorsi stanno pian piano sfumando. El Mala e Nusa costano troppo, Tel è stato dichiarato incedibile dal Tottenham e lo stesso discorso vale per Godts dell'Ajax. Tentativo vano per Summerville: il West Ham ha risposto con un secco "no". C'è ancora sul taccuino Sauer, ma il tempo scorre e rischia di rimanere solamente un obiettivo per la prossima estate. [...]

Tramonta - almeno per il momento - l'idea di rinforzare la fascia sinistra. La trattativa tra il Liverpool e il Tottenham per la cessione di Robertson si è arenata scatenando un effetto domino che ha coinvolto anchei giallorossi. Bloccato il ritorno di Tsimikas anche perché senza l'eventuale sostituto non si muoverà. Sul greco hanno chiesto informazioni anche Nottingham Forest e Besiktas (soluzione non gradita dal giocatore). La sensazione è che rimarrà nella Capitale per poi salutare a giugno alla fine del prestito.

Anche perché le varie trattative per le alternative non sono mai decollate. Difficile andare a dama per Moller Wolfe. La prima offerta da 8 milioni è stata rifiutata, il Wolverhampton appena sei mesi lo ha pagato circa 14 e non intende non rientrare della spesa fatta. C'è ancora distanza con la Fiorentina per Fortini che, però, rimane in lista. Sullo sfondo Methalie - ma il Tolosa spara alto e continua a chiedere 30 milioni - e Seys del Bruges. Neanche le piste italiane che portano a Ruggeri e Bernasconi si sono scaldate.

Capitolo cessioni: il Bologna ha chiesto informazioni per Ferguson ma anche lui come Tsimikas va verso la permanenza. [...] Il sogno Zirkzee è da qualche settimana tornato nel cassetto e il Manchester United non ha mai dato segnali d'apertura. [...]

