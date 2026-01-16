Tutti pazzi per Neil: qualità e personalità. El Aynaoui ha stregato e la Roma se lo gode

A Trigoria non vedono l'ora di rivederlo in carne e ossa. La Roma aspetta Neil El Aynaoui come si aspetta un rinforzo nuovo. Perché quello che tornerà dalla Coppa d'Africa sarà un centrocampista diverso: più sicuro, più forte e più centrale. Gasperini lo sa e intanto fanno tutti il tifo per lui. [...] La partita con la Nigeria è stata quella simbolo della sua Coppa d'Africa: presenza totale, personalità e un rigore calciato con la freddezza di un veterano. Sei gare senza mai uscire dal campo e probabilmente miglior centrocampista del torneo. Alla Roma aveva già iniziato a mandare dei segnali. In campionato Gasperini lo ha dosato, mentre, in Europa League non ci ha mai rinunciato. Un inserimento graduale e una crescita costante, un investimento giusto. Intanto in Marocco Neil è già un idolo. I tifosi lo spingono sui social e lo paragonano a illustri giocatori come Matthaus. [...] Domenica sera a Rabat la finale contro il Senegal con uno stadio pieno e un paese intero a sostenerlo. Poi, sarà tempo di tornare a Roma, che è già pronta ad abbracciarlo di nuovo.

(corsport)