Tsimikas può salutare dopo il Panathinaikos: al suo posto Wolfe o la pista Ruggeri

[...] La Roma può cambiare volto anche sulla fascia sinistra, da qui alla chiusura del mercato. Tsimikas ha infatti buone probabilità di rientrare al Liverpool subito dopo la trasferta di Atene in Europa League. E in caso di partenza del greco, il favorito per la sostituzione è il norvegese David Moller Wolfe, classe 2002, ora al Wolverhampton. A Massara piace Methalie del Tolosa, ma nelle ultime ore sta prendendo piede anche una pista alternativa che porta a una vecchia conoscenza di Gasperini, Matteo Ruggeri, ora all'Atletico Madrid e in uscita dal club spagnolo.

(corsera)