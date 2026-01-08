Tregua Gasp. Summit con Friedkin e Ranieri: Roma pronta ad accontentarlo

L'atteso summit di mercato di ieri pomeriggio a Trigoria si è svolto in un clima estremamente sereno. Gasperini si è seduto al tavolo insieme al vicepresidente Ryan Friedkin e al senior advisor Claudio Ranieri per fare il punto di mercato. Assente Ricky Massara, impegnato a Milano per cercare di chiudere alcune delle trattative. I tre hanno parlato di tutto, partendo dalla necessità di rinforzare una rosa che sta facendo molto bene. Il tecnico della Roma è stato rassicurato su tante cose: la voglia dei Friedkin di continuare ad investire e sul desiderio di rinforzare l'organico già adesso tendendo conto della situazione economica dei giallorossi. [...] Si è parlato anche del rapporto con il ds Massara, ma, soprattutto delle operazioni di mercato. Gasperini ha richiesto quattro giocatori: Raspadori, Zirkzee, un altro attaccante esterno e un centrocampista. L'ottimale sarebbe aggiungere anche un difensore in più, ma, sarebbe l'ultima pedina. Un ruolo importante lo sta ricoprendo Claudio Ranieri che spesso ha fatto da cuscinetto tra Massara e Gasperini, ma, anche con alcuni giocatori.

(gasport)