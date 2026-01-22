Salvini: «Vietare le trasferte a migliaia di persone perbene non è una soluzione»

GASPORT - Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e vice-premier, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo, commentando anche la scelta di vietare le trasferte ai tifosi di Roma e Fiorentina. Le sue parole: «Io sono sempre d'accordo con Piantedosi. Da tifoso che ha avuto per diversi anni la tessera del secondo anello blu della Curva Sud del Milan, non sono però mai a favore di interventi punitivi di gruppo a fronte di crimini dei singoli. Questo vale per le curve del Milan e dell'Inter che erano ahimè utilizzate come copertura da criminali, spacciatori, accoltellatori e assassini. Questo non vuoi dite aprire un dibattito con l'amico Piantedosi, questori ecc, se ci sono 5-10-15-130 imbecilli o peggio criminali, è giusto che non vedano più una partita, ma vietare la passione o chiudere gli stadi o le trasferte a migliaia di persone perbene secondo me non è una soluzione».