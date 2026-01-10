Torna Soulé, Wesley out. Torna Pisilli

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - È sufficiente leggere la lista dei convocati per accorgersi dell'emergenza che la Roma vivrà anche oggi con il Sassuolo. Tanto che Gasperini, che ha tenuto la squadra in ritiro a Trigoria, ha dovuto chiamare sei ragazzi della Primavera, tra cui Arena. Wesley è ancora influenzato, Cristante è squalificato e le soluzioni in attacco sono contate. Un film già visto a Lecce pochi giorni fa. Recuperato Rensch, che ha smaltito la febbre avuta in settimana. Ziolkowski viaggia verso la conferma al centro della difesa con i rientranti Mancini ed Hermoso ai suoi lati. Nuova occasione per Pisilli, che farà coppia con Koné in mezzo al campo. Celik

torna sulla fascia destra, mentre è aperto il ballottaggio tra Tsimikas ed El Shaarawy sul lato opposto, con il greco leggermente favorito. Soulé ha recuperato dagli acciacchi degli ultimi giorni e si candida ad una maglia da titolare sulla trequarti al fianco di Dybala. Con l'assenza dell'infortunato Dovbyk, la scelta di Gasp in attacco non può che ricadere su Ferguson. Ancora indisponibili Bailey, Baldanzi, Gollini e Pellegrini.