TORINO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Malen dal 1', al suo fianco Dybala e Soulé. Torna Ndicka

La Roma torna in campo per la ventunesima giornata di Serie A e lo fa in trasferta, sul campo del Torino. Dopo la delusione della Coppa Italia, i giallorossi cercano il riscatto in campionato per non perdere terreno dalle prime della classe.

Le scelte del tecnico sembrano ormai definite e i principali quotidiani sono quasi tutti concordi sulla formazione che scenderà in campo. Davanti a Svilar, torna il trio difensivo Mancini-Ndicka-Hermoso. A centrocampo, con Cristante, torna Koné, mentre sulle fasce agiranno Celik e Wesley.

La grande novità è in attacco: ci si aspetta l'esordio dal primo minuto del neo-acquisto Donyell Malen. L'olandese dovrebbe agire da unica punta, supportato dalla classe di Dybala, al rientro da titolare, e dalla fantasia di Soulé. Possibilità di conquistare un posto, però, anche per Pellegrini, che torna tra i disponibili.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.